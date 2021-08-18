الأول في الثانوية العامة بجنوب سيناء: «المنصات التعليمية سر تفوقي»

أعرب شادي محمد قمر الدولة، الأول على الثانوية العامة «علمي علوم»، بمحافظة جنوب سيناء بنسبة 95.37%، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الجد والنظام هما أساس التفوق في جميع مراحل عمر الإنسان.

وقال «شادي» بـ«الوطن»: «عرفت إني الأول على مستوى محافظة جنوب سيناء من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ولم أصدق، وعلى الفور أخبرت والدتي وشقيقتي التي كانت داعمة لي على مدار العام»، موضحًا أنه كان يذاكر 8 ساعات يوميًا منذ بداية العام الدراسي، وكان ينظم وقته على مدار اليوم من خلال جدول زمني يومي يكتب فيه ما يجب انجازه خلال اليوم، ما ساعده بدرجة كبيرة على التفوق.

وأكد أن المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم مفيدة جدًا، لكونها تقدم شرحًا تفصيليًا ومبسط للمواد الدراسية، ونصح «شادي»، الطلاب بالإطلاع على هذه المنصات للاستفادة منها.

وعن أمنيته قال «شادي»: «تمنيت أن أكون طبيب جراحة، وأكون يد العون للأسر الأكثر احتياجًا في مدينتي مدينة طور سيناء، لكي أخطو على خطى الدكتور العالمي مجدي يعقوب الذي أتخذه قدوة لي في العلم والعطاء».

وأثنى على دور شقيقته الكبرى الطالبة في كلية الطب، لكونها كانت تدعمه باستمرار، وتنظم له وقته، وتعطيه النصائح الخاصة بطرق المذاكرة بشكل جيد، كما أثنى على دور والدته التي وفرت له كافة سبل الراحة، والجو المناسب للمذاكرة.

ومن جانبها أعربت والدة «شادي»، تعمل بمديرية التربية والتعليم، عن سعادتها بتفوق نجلها، مؤكدة أنه متفوق في جميع المراحل التعليمية، وجرى تكريمه من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم، وأيضًا محافظ جنوب سيناء، مشيرة إلى أنه يتميز بخلق حسن في المنزل والمدرسة، ويحظى بحب زملائة ومعلميه، ومنظم في كافة أمور حياته.