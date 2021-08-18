مصادرة لحوم وأسماك فاسدة بمطاعم ومحلات شهيرة في احياء الجيزة

تمكّنت محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين من ضبط 2,4 طن لحوم مفروم ومصنعات لحوم ومصنعات أسماك ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات والاسواق العامة قبل طرحها للمواطنين.

تحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنَّ الحملات تأتي إستكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا إستمرار الحملات لضبط المخالفين.

مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز، ومباحث التموين، لمواصلة الحملات التفتيشية، على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

من جانبه، أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، أنَّه تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وشملت 300 كجم مصنعات لحوم فاسدة لدى مخزن تابع لمطعم بناحية الطالبية و 450 كجم دواجن وهياكل محملة على تروسيكل بناحية الهرم و 1000كجم دبروهات حيوانية ودهون لدى مفرمة لحوم بناحية امبابة و 50 كجم مصنعات أسماك فاسدة بمطعم بناحية العجوزة وضبط 520 كجم هياكل دواجن فاسدة محملة على تروسيكل بالطالبية و 50 كجم مصنعات لحوم فاسدة لدى مخزن تابع لمطعم بالدقى .