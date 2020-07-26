ضبط 650 كجم لحوم فاسدة بمحلات جزارة بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 650 كجم لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحلات جزارة بحي الوراق ومراكز منشأة القناطر والبدرشين، وذلك خلال حملات نفذتها المحافظة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي يجري تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات لضبط المخالفين وضبط الأسواق لضمان سلامة الأغذية المعروضة المواطنين.

وأكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، أنه جرى ضبط حوالي 250 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر داخل سيارة نصف نقل وتروسيكلات بمناطق الوراق وجنوب الجيزة، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف أنه جرى ضبط 66 كجم لحوم فاسدة لدى محل جزارة بمركز ومدينة البدرشين، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.