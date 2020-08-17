ضبط 6 أطنان لحوم مفرومة فاسدة ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 6 طن لحوم مفرومة فاسدة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، داخل مفرمة وثلاجة حفظ لحوم بمنطقة إمبابة بحي شمال الجيزة، قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي استكمالآ للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكداً على إستمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين، بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم، في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.