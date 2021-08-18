الأول علمي علوم «دمج»: محتاج أتعالج في فرنسا

قال الطالب حسام محمد النوبي، الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم بنظام الدمج، والحاصل على 397.5 درجة من 410، إنّه بذل جهدا كبيرا طوال العام الدراسي، وتوقع ما حققه من نجاح: «أهلي فخورين بيا، وشكروني على مجهودي، وأنا سعيد باللي حققته، وأول ما عرفت بنتيجتي سجدت لربنا على اللي وصلت له».

حلمي كلية الطب منذ الطفولة

وأضاف الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه كان يضع لنفسه جدولا للمذاكرة وكان ينظم وقته، موضحا أنّ يرغب في الالتحاق بكلية الطب، التي كانت حلمه منذ كان صغيرا.

أجريت بها 27 عملية جراحية في عيني ولم تشفى

وتابع النوبي، أنّه كان مصابا في عينه منذ الصغر نتيجة حادث تعرض له منذ كان في الصف الثاني الابتدائي، وأجرى بها 27 عملية جراحية، والإصابة كانت تؤلمه كثيرا أثناء المذاكرة، حيث كان يشعر بالدوار والصداع: «دلوقتي محتاج عمليات تاني، لكن الأطباء قالولي لازم نقف لحد هنا ونجرب العلاج في فرنسا».

وأوضح الأول على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، أنّه يرغب في مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو بمثابة حلم له: «كان ليا حلم إني عاوز أقابل الرئيس السيسي».

فيما قالت فاطمة محمد الأولى على الثانوية بشعبة علمي علوم، والحاصلة على 404 درجة من أصل 410 درجة، إنّها علمت خبر تفوقها من مؤتمر وزير التربية والتعليم، وكانت تتوقع أن تحصل على مجموع كبير لكنها لم تتوقع أن تكون من الأوائل، مؤكدة أنّها تنوي الالتحاق بكلية الطب جامعة المنصورة.