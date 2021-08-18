تعليم الفيوم تكشف حقيقية حصول طالب على 1% في الثانوية العامة.. فيديو

كشف ثروت مختار مدير مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ النتيجة المتداولة لحصول طالب على 1% في نتيجة الثانوية العامة 2021 غير صحيحة، مؤكداً أنّه لا يوجد أي طالب مُسجل لديهم في المدرسة بهذه البيانات، كما أنّ المدرسة تابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية وليس إدارة شرق مثلما ورد في النتيجة، كما أنّ رقم الجلوس الموجود ضمن النتيجة غير صحيح أيضاً، موضحاً أنّ تلك النتيجة «فوتوشوب»، وليس لها أي أساس من الصحة.

طالب يحصل على 1% بالفيوم

وكان رواد «الفيس بوك»، تداولوا نتيجة لأحد الطلاب، بعدما جرى الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، تُفيد بحصوله على 4 درجات فقط من مجموع 410 أي ما يعادل نسبة 1%، كما علق صاحبها عليها قائلاً: «اللي واقفة معاه عشان يدخل طب أو هندسة على 1% أنا متبرع بيه يتفضل ياخده»، وتضمنت النتيجة رقم الجلوس 564548، بإسم «أحمد ربيع حمدي جمعة»، طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، والإدارة شرق الفيوم، شعبة علمي علوم.

جدل واسع بعد حصول طالب على 1% بالفيوم

وكانت نتيجة أحد طلاب الثانوية العامة، أثارت جدلاً واسعاً بمحافظة الفيوم، بعدما تدوين منشوراً على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يفيد بحصوله على 1% في نتيجة الثانوية العامة، وجرى انتشار نتيجته بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسم المُعلقون بين ساخرين أطلقوا التعليقات الساخرة عليه كان أبرزها «مكانش بيكتب غير اسمه بس ولا إيه»، وآخرين تعاطفوا معه ومؤكدين أنّه ربما يكون مر بأزمة أو مشكلة تسببت في حصوله على تلك النتيجة، ولكن في النهاية تبينّ أنّها غير حقيقية وأنّها «فوتوشوب».