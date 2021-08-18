حمو بيكا لـ«طلاب الثانوية العامة»: هارد لك قدامكم بدل الفرصة ألف

وجه مطرب المهرجانات الشهير، حمو بيكا، رسالة خاصة لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتيجة العام الدراسى 2021 أمس، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلا: «ألف مليون مبروك لاخواتي وحبايبي اللي نجحو في الثانويه العامة، وان شاء الله تحققو كل احلامكم وهاردلك لكل اللي منجحوش قدامكم لسه بدل الفرصة ألف فرصة تعوضو وتحققو كل اللي بتتمنوه».

فنانين ساندوا طلاب الثانوية العامة بعد ظهور نتيجتهم

لم يكن حمو بيكا، الفنان الوحيد الذي حرص على مساندة طلاب الثانوية العامة، حيث سبقه عدد كبير من الفنانين الذي شاركوا طلاب الثانوية العامة ذكرياتهم مع النتيجة وكان من بينهم: سامح حسين وأحمد فهمى ومحمد هنيدى وأحمد أمين وسمية الخشاب وهانى سلامة.

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، أحيا حفل غنائي مؤخرا فى الساحل الشمالى بمشاركة نور التورت ولورديانا فى شاطئ لافوم وهو شاطئ مخصص للسيدات فقط.

أزمة حفل حمو بيكا للسيدات فقط

وكانت أنباء ترددت حول إلغاء الحفل بسبب أزمة تصاريح مع نقابة المهن الموسيقية وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أكد محمد حلمى، مدير أعمال حمو بيكا أن هذه الأخبار مجرد شائعات ليس لها أى أساس من الصحة وأن الحفل تم إقامته بموجب تصريح اليوم الواحد الذي تم استخراجه من نقابة المهن الموسيقية.

حمو بيكا يشارك فى مسرحية شمسية وأربع كراسي

يذكر أن حمو بيكا شارك مؤخرا فى مسرحية «شمسية واربع كراسي»، مع الفنانين، أشرف عبد الباقي وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور وميريهان حسين وعدد أخر من الفنانين من إخراج أشرف عبد الباقي.