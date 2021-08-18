إزالة حقول إنتاج تقاوي الذرة الشامية مجهولة المصدر بالدقهلية والبحيرة

قال الدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة، إنّ الادارة حررت محاضر للمساحات المخالفة دون تصريح من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، لأصحاب حقول إنتاج تقاوى الذرة الشامية بسلالات مجهولة المصدر تضر بالاقتصاد القومي، وتضر بالمزارعين عند زراعة التقاوى مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعه الزراعية، بتكثيف المرور والمتابعة على حقول إنتاج التقاوى وعمل تقرير متابعة على محصول الذرة الشامية.

المزارعون مستعدون لإزالة المساحات المخالفة

وأوضح عصام، أنّ المزارعين أعربوا عن استعدادهم لإزالة المساحات المخالفة، وتولت لجنة الإشراف على عملية الإزالة، وما زالت المتابعة مستمرة لإزالة المساحات المخالفة والمتمركزة في محافظة البحيرة، والدقهلية.

ووجّه رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة، الشكر والتقدير لجميع مهندسي التفتيش الحقلي بالإدارة والمحافظات وحثهم على المتابعة المستمرة لعملهم.