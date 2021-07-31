وزير الزراعة يشدد على متابعة منظومة الكارت الذكي للفلاحين

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، توجيهاته إلي قيادات الوزارة، بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها إلى المزارعين في المواعيد المناسبة وعدم التلاعب بها والقضاء على السوق السوداء.

كما وجه القصير، بمتابعة ملف الزراعة التعاقدية للفول الصويا وعباد الشمس، خاصة في ظل الأسعار المجزية التى تمنحها الدولة للمزراعين، بسعر 8500 جنيهًا لطن الصويا و8000 جنيهًا لعباد الشمس .

منظومة الكارت الذكي للفلاحين

كما وجه وزير الزراعة، بمتابعة منظومة الكارت الذكي ونسبة توزيعه في المحافظات، الأمر الذي يساعد في انتظام توزيع الأسمدة، وأيضا ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على منع التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بمنتهى الحزم، والاستجابة لشكاوى المواطنين.

تحديث منظومة الري

وأكد القصير، على أهمية هذه الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة للفلاحين، وأنها سوف تكون اساس تقييم القيادات بالإضافة إلى بعض الموضوعات الهامة الأخرى سواء في مجال تحديث منظومة الري أو تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك رفع كفاءة الأصول.