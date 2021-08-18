أول تعليق من مدبولي على نتيجة «الثانوية»: الامتحانات جرت في ظروف صعبة

قدَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تهانيه للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، التي أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، نتائجها أمس.

رئيس الوزراء يهنئ أسر الناجحين

ووصف رئيس الوزراء، في أول تعليق له على نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام «تُعد ملحمة حقيقية»، وأنها جرت في «ظروف صعبة».

ووجه «مدبولي»، التهنئة لجميع الأسر التي نجح أبناؤها في امتحانات الثانوية العامة 2021 من نجاح ونتائج.

مدبولي: حريصون على تطوير ملف التعليم وتحسين جودته

وشدد رئيس الوزراء، على حرص الدولة على تطوير ملف التعليم، لتحسين جودة العملية التعليمية، مبينة أنَّ الدولة لا تقف وليست ضد مصلحة أبناؤنا الطلاب، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تصريحات على هامش إفطار الأسرة المصرية مؤخراً.

واستحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذا العام نظام لقياس مستويات الفهم لدى الطلاب، وليس الحفظ والتلقين واسترجاع المعلومات.

وفي سياق «إفطار الأسرة المصرية»، وصف رئيس الوزراء حديث ونقاش الرئيس عبدالفتاح السيسي، في «الإفطار»، بأنَّها «رسائل طمأنة للمواطنين»، مشدداً على أنَّ القيادة السياسية للبلاد، والحكومة بأكملها، تعمل على تحسن مستوى حياة المواطنين، وتيسير الحصول على الخدمات المختلفة.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الشكر للمساهمين في انجاز المشروعات السكنية الهامة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدن شرق القاهرة الجديدة الأربعة بداية الأسبوع الجاري.

وأشار مدبولي، إلى أنَّ الدولة تبذل جهوداً كبيراً لتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين من أبناء الشعب المصري.

كان رئيس الوزراء، قد ذكر خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا العام، أن جودة الحياة والحصول على سكن ملائم هو «حق من حقوق الإنسان».