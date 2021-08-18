نقص سيارات «ليون» فى السوق.. و«أوفر برايس» يصل لـ100 ألف جنيه

تشهد العديد من السيارات فى السوق المصرى، حالة من نقص المعروض وزيادة فى الأسعار، وبخاصة الطرازات الأوروبية، حيث أنه من أبرز تلك الطرازات التي شهدت انخفاض قوى فى صالات العرض، سيارة سيات «ليون»، ليصل «أوفر برايس» السيارة إلى 100 ألف جنيه.

وفي خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصافات وأسعار سيات ليون في السوق المصري.

تتوافر السيارة سيات ليون موديل 2021 الجديدة داخل السوق المحلي المصري، بفئتين مختلفتين في التجهيزات هما:

- الفئة الأولى القياسية Style Plus، بسعر 385 ألف جنيه.

- الفئة الثانية الرياضية الأعلى تجهيزًا FR، بسعر 425 ألف جنيه.

مواصفات وتجهيزات سيات ليون 2021 الجديدة:

- تأتي السيارة ضمن تصنيف الهاتشباك، بمحرك جديد رباعي الأسطوانات، مزوّد سعة 1400 سي سي توربو، وفئة TSI، ويولد قوة قدرها 150 حصانًا، مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

- المحرك يأتي بناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ8 سرعات.

- السيارة تعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 210 كيلومتر / ساعة.

- تتسارع السيارة من ضوع الثبات وحتى سرعة الـ100كيلومتر/ ساعة، في غضون 8.8 ثانية.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4.368 ملم طول، و1.800 ملم عرض، و1.456 ملم ارتفاع».

- يوفر الجيل الرابع من السيارة سيات ليون 2021 الجديدة، باقة متنوّعة من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة المجهّزة قياسيًّا، ووسائل الأمان منها: «وسائد هوائية، أنظمة مانع الانغلاق الكبحي (ABS)، وموزّع قوى الكبح عند الطوارئ (EBD)، ومساعد الكبح (BA)، وأيضًا نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات (ESC)، ونظام موزع القوة بين العجلات(XDS).

وتتوافر ليون الأحدث بنظام مانع الانزلاق، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)، بخلاف نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، وغيرها مِن الأنظمة الإلكترونية الرائدة).