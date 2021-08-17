تعرف على أسعار ومواصفات «سيات» بعد الزيادات الجديدة

أعلنت شركة كيان الوكيل الحصرى لعلامة سيات الإسبانية فى مصر، زيادة أسعار سياراتها في السوق المحلي، والتي ارتفعت من 5 إلى 10 آلاف جنيه، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مواصفات وأسعار سيارات «سيات» بعد الزيادات الجديدة.

أسعار و مواصفات «سيات ابيزا»

أعلنت «سيات مصر» زيادة 5 آلاف جنيه لتكون أسعارها الجديدة الرسمية:

- الفئة الأولى: 275 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه

- الفئة الثانية: 340 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه

- الفئة الثالثة: 355 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه

المواصفات الميكانيكية

تتوفر «سيات أبيزا» فى مصر بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعى 4 سلندر، يولد قوة 110 حصان وعزم 155 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات

وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 10.8 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 192 كم\س، ومتوسط استهلاك الوقود لكل 100كم 6 لتر.

سيات أرونا

- الفئة الأولى: 315 ألف جنيه، بزيادة 5 ألاف جنيه.

- الفئة الثانية: 355 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة: 375 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

المواصفات الميكانيكية

تتوفر «أرونا» في مصر بمحرك 1.6 لتر تنفس طبيعى، يولد قوة 110 حصان وعزم 155 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 11.5 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 181 كم\س، ومتوسط استهلاك الوقود لكل 100كم 6 لتر.

سيات ليون

واستقرت أسعار سيات ليون الجديدة 2021 كما هي في السوق المصري:

- الفئة الأولى: 385 ألف جنيه.

-الفئة الثانية: 425 ألف جنيه.

المواصفات الميكانيكية

تتوفر «سيات ليون» بمحرك 1.4 لتر تربو 4 سلندر، يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DSG من 8 سرعات.

وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 8.8 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 210 كم\س، ومتوسط استهلاك الوقود 6.5 لتر لكل 100كم.

سيات أتيكا

-الفئة الأولى: 445 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

- الفئة الثانية: 495 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة: 560 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

- الفئة الرابعة: 570 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

المواصفات الميكانيكية

تتوفر«أتيكا» في السوق المصري بمحرك 1.4 لتر تربو، يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

تتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 8.6 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 198كم\س، ومتوسط استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100كم.

سيات تاراكو

- الفئة الأولى: 545 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

- الفئة الثانية: 595 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة: 645 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

-الفئة الرابعة: 675 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

المواصفات الميكانيكية

تعمل بمحرك 1.4 لتر تربو، يولد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات DSG

وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 9.4 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 200 كم\س، ومتوسط استهلاك الوقود 7.5 لتر لكل 100كم.

يذكر أنه فى الفترة الماضية ارتفعت أسعار «الأوفر برايس» على سيارات «سيات» في صالات العرض المختلفة بأنحاء الجمهورية، وصلت إلى أكثر من 60 ألف جنيه على بعض طرازات سيارات «سيات».

و وصل «الأوفر برايس» على سيات ليون الجديدة 2021 أكثر من 70 ألف جنيه، وانخفض إلى 60 ألف جنيه، وفى معظم صالات العرض وصل إلى 50 ألف جنيه.