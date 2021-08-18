افتتاح مهرجان ومعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج في بيان صادر عنها اليوم ان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه نائبه أحمد سامي القاضي، افتتح مهرجان ومعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالمسرح الروماني بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، والذي يستمر لمدة 15 يوما حتى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة 35 عارض.

دعم أصحاب الحرف التراثية وفتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم

وأشار المحافظ في بيان صادر عن المحافظة، أن المعرض يهدف إلى دعم أصحاب الحرف التراثية وفتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم، بالتعاون بين اتحاد شباب سوهاج، وحي شرق سوهاج، والإدارة العامة للسياحة، ووحدة التنفيذ المحلية، والتنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة، وقصر ثقافة سوهاج.

وقدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة الموسيقي العربية، بقصر ثقافة سوهاج عروضا فنية متميزة، وبعض الاستعراضات الفنية التي تتميز بها محافظة سوهاج، وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها سوهاج.

إحياء الحرف التراثية ودعم أصحابها

وأكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بإحياء الحرف التراثية ودعم أصحابها، قائلا: «أن المهرجان يتيح فرصة التسويق للمنتجات والحرف اليدوية التي تعبر عن تراث وثقافة سوهاج، موجها الدعوة لأهالي سوهاج لزيارة المعرض، الذي يزخر بالعديد من المنتجات القيمة من "التلي، والنسيج اليدوي، والفخار، والمشغولات اليدوية، والكوفرتات، والكليم"» .

حضر افتتاح المعرض كل من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والعميد نبيل شحاتة، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء المدن وقيادات محافظة سوهاج، وعدد من المواطنين، الذين توافدوا علي المعرض لمشاهدة المنتجات التراثية