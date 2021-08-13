«الحرف اليدوية» تشارك في معرض تراثنا أكتوبر المقبل

أعلنت غرفة الحرف اليدوية مشاركتها بمعرض تراثنا، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر المقبل، حيث تشارك الغرفة بنحو 30 عارضًا من مختلف الحرف اليدوية.

وقال مسعد عمران، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في بيان اليوم، إن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وجهت بتوفير مكان مخصص للغرفة للمشاركة بالمعرض بأسعار مخفضة، بهدف عرض خدمات الغرفة والمنتجات من كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن المشاركة تسهم في تبادل الخبرات بين أعضاء الغرفة من المحافظات وعرض الحرف اليدوية للعاملين بها، إضافة لتوضيح خدمات الغرفة لمن يرغب في الحصول على عضويتها.

المعرض ينطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

وينطلق المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض «تراثنا» بمشاركة نخبة من المبدعين والحرفين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث يضم المئات من المشروعات المصرية المعروفة بإنتاجها اليدوي والفني الفريد وإبداعات لكبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين من مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا للبيان.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن تنظيم فاعليات الدورة الثانية لمعرض «تراثنا»، حيث يتم تنظيمه بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

ويتيح المعرض مختلف المنتجات التراثية المميزة، والتي تلقى رواجًا وإقبالًا من جانب المستهلك المصري، وبحسب البيان فإن المنتجات تتنوع ما بين موبيليا وتحف وأنتيكات، بجانب السجاد اليدوي المصنوع من الحرير، والصوف والكليم، فضلًا عن المنتجات الزجاجية والرخامية، والجلدية، والإكسسوارات الحريمي والمفروشات ومنتجات التطريز.

وكان العام الماضي شهد انطلاق الدورة الأولى من المعرض، حيث شارك فيه عدة جهات مرتبطة بالمنتجات التراثية والحرفية، من بينها وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية ومركز الحرف التقليدية، بجانب وزارة الشباب والرياضة، وغرفة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية.