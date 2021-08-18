أخبار الطقس غدا.. حار رطب على القاهرة الكبرى وارتفاع الرطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن أخبار الطقس غدًا الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، موضحة أنه يسود غدا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون معتدل الحرارة ليلا رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس غدا الأربعاء

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق بيان للهيئة، أن يزيد ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات.

الظواهر الجوية

وأشار بيان الأرصاد إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحالة من نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون متوسطة تميل إلى الاضطراب، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى 2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون حالة الطقس به معتدل، يصل ارتفاع الموج به إلى 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 31 24

سيوة 35 22

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 19

نويبع 36 28

طابا 35 25

كاترين 32 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29