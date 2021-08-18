حالة الطقس اليوم 18-8-2021.. ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح
كتب:
إسراء حامد محمد
01:01 ص | الأربعاء 18 أغسطس 2021
حالة الطقس اليوم
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم، في بيان رسمي لها، وجاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الأربعاء، بأن يسود طقس حار رطب على شمال الصعيد وعلى القاهرة والوجه البحري، ويسود طقس حار بنسبة كبيرة ورطب على السواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويزيد ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات.
حالة الطقس اليوم
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر
القاهرة 35 26
الإسكندرية 32 25
وادي النطرون 34 25
طنطا 34 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 33 26
بلطيم 32 25
مطروح 30 23
السلوم 31 23
سيوة 637 22
بورسعيد 32 26
دمياط 32 26
الزقازيق 35 26
المنصورة 34 26
الإسماعيلية 36 25
السويس 36 25
العريش 32 25
رفح 31 24
رأس سدر 36 25
نخل 34 22
نويبع 36 29
طابا 35 25
كاترين 32 18
الطور 34 28
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 35 26
بني سويف 36 26
المنيا 36 25
أسيوط 37 26
سوهاج 40 26
قنا 38 27
الأقصر 40 27
أسوان 42 28
إدفو 40 28
أبوسمبل 40 28
الوادي الجديد 40 26
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 28
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 29.