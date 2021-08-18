حالة الطقس اليوم 18-8-2021.. ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم، في بيان رسمي لها، وجاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الأربعاء، بأن يسود طقس حار رطب على شمال الصعيد وعلى القاهرة والوجه البحري، ويسود طقس حار بنسبة كبيرة ورطب على السواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويزيد ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 637 22

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 22

نويبع 36 29

طابا 35 25

كاترين 32 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 40 26

قنا 38 27

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

إدفو 40 28

أبوسمبل 40 28

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.