عصام إمام عن شائعة إصابة الزعيم بكورونا: «زي الفل وفي الساحل بيصيف»

نفى المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، إصابة الزعيم بفيروس «كورونا» وخضوعة للعزل المنزلى حاليا، قائلا: «أنا مش فاهم بجد الناس دى بتجيب الكلام دا منين هو انتو ليه مستعجلين عليه وكل شوية شائعات مرض وتعب».

وكانت شائعة إصابة الزعيم عادل امام بفيروس «كورونا»، وخضوعه للعزل المنزلى، انتشرت بشكل كبير خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذى أقلق محبيه.

شقيق عادل امام يوضح حقيقة اصابة بكورونا

وأضاف عصام إمام فى تصريح لـ«الوطن»: «الزعيم الحمدلله زى الفل وموجود دلوقتى فى الساحل الشمالى بيصيف مع أبناؤه وأحفاده ومبسوط وصحتة تمام جدا ومفيش فيه أى حاجة».

مسلسل فلانتينو

يذكر أن أخر عمل فنى للزعيم عادل إمام فى الدراما كان مسلسل «فلانتينو»، والذي شارك فيه مع دلال عبد العزيز وداليا البحيرى ومحمد الكيلانى وحمدى الميرغنى وطارق الإبيارى وهدى المفتى ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

رامى إمام عن أعمال الزعيم

وكان المخرج رامى إمام نجل الزعيم عادل إمام أكد فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الزعيم سيعود خلال عام 2022 بعملين مختلفين على صعيد السينما ولكنه لن يقدم دراما.

يشار إلى أن الفنان عادل إمام، نعى عبر حسابه على «فيس بوك»، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية، قبل أيام متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وكتب: «البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.. ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها».