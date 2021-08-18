على خطى حمو بيكا.. حسن شاكوش يحيي حفلا للسيدات فقط

يستعد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لإحياء حفل غنائي للسيدات في أحد الشواطئ بمدينة الساحل الشمالي السبت المقبل، بحسب ما أعلنته الجهة المنظمة للحفل على موقع «فيس بوك».

حفل حمو بيكا للسيدات فقط

ويذكر أن حفل حسن شاكوش ليس الأول الذي رفع شعار للسيدات فقط، ولكن سبقه مطرب المهرجانات حمو بيكا، والذي كان قد أحيا حفلا غنائيا هو الآخر للسيدات فقط على نفس الشاطئ الأسبوع الماضي.

شائعة ارتباط حسن شاكوش ومي حلمى

يذكر أن شائعات ترددت حول ارتباط مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بالمذيعة مي حلمي خاصة بعد أن ظهرا معا في أحد المطاعم الشهيرة في مدينة إمبابة، وهما ممسكان بأيدي بعضهما.

ونفت مي حلمي ارتباطها بحسن شاكوش، مؤكدة أن ظهورهما معا كان مجرد إعلان.

وكان قد طرح حسن شاكوش مؤخرا فيديو كليب بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس، والتي ظهرت للمرة الأولى وهي تغني وليست موديل فقط، والعمل من إخراج هادي الباجوري.