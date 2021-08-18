بعد تراجع لأربعة أيام.. أسعار النفط ترتفع خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد موجة من التراجعات التى استمرت لمدة أربعة أيام، وذلك وسط استمرار قلق المستثمرين بشأن توقعات الطلب على الوقود.

أسعار العقود

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.04% إلى 69.75 دولار للبرميل، بمكاسب بلغت 0.72 سنتاً، فيما صعد خام غرب تكساس 0.78 ٪ ، إلى 67.11 دولارًا للبرميل، بمكاسب 0.52 سنتاً.

وقال أفتار ساندو، كبير مديري السلع في شركة فيليب فيوتشرز، في سنغافورة: «إنه على المدى القصير، قد يكون سوق النفط متقلبًا مع تراجعات متكررة حيث بدأت أسعار النفط الخام في الثبات حيث يواجه الطلب في أوروبا والهند رياحًا معاكسة، وذلك وفقاً لـ«CNBC».

المعروض

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى 8.1 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020 ، وفقًا لتقرير إنتاج الحفر الشهري لإدارة معلومات الطاقة الحكومية.

في الأسبوع الماضي، حثت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن «أوبك +»، التي تضم أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ومنتجين آخرين مثل روسيا، على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين.

مخزونات النفط

تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقًا لمصدرين بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وقال محللو «آي إن جي»، في مذكرة: إن الأسواق المالية بشكل عام تتدهور استجابة لتقدم متغير دلتا، وبيانات اقتصادية أمريكية أكثر ليونة، وانعكاس كئيب لما يجري في أفغانستان.

وباعت صناديق التحوط، النفط الأسبوع الماضي للمرة السادسة في ثمانية أسابيع، حيث أضعف تفشي عدوى فيروس كورونا في الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية الآمال في استئناف سريع للسفر الجوى لمسافات طويلة.

بينما اتخذت اليابان قرارات بتمديد وتوسيع القيود في طوكيو وأماكن أخرى، ودخلت نيوزيلندا إغلاقًا جديدًا يوم الثلاثاء بعد الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ ستة أشهر.