مواصفات السيارة «بيك آب EM»: مُكيفة.. وموفرة لاستهلاك الوقود

تزايدت تساؤلات المواطنين حول مواصفات السيارة «بيك آب EM»، والتي أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، صباح أمس، شراكة إماراتية لتصنيعها عبر شركة جديدة تؤسسها الوزارة تحت مُسمى «الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات»، والمُقرر أن تكون أولى انتاجيتها خلال النصف الأول من عام 2022.

مواصفات السيارة «بيك آب EM»: موفرة لاستهلاك الوقود

- أول سيارة تنتج في مصر تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعي – بنزين».

- تعمل بتكلفة نقل اقتصادية، وموفرة في استهلاك الوقود.

- تُقلل الانبعاثات الضارة.

- 12 ألف سيارة سنوية.. القدرة الإنتاجية المُخططة للمشروع.

- سيتمّ إنتاج عدة طرازات من تلك السيارة.

أبعاد السيارة «بيك آب EM» وحمولتها

- تضم السيارة كابينة مزدوجة بطول 5560 ملي متر، وعرض 1840 ملي متر، وارتفاع 1850 ملي متر.

- تضم السيارة صندوق بطول 1815 ملي متر، وعرض 1520 ملي متر، وارتفاع 515 ملي متر.

- 750 كيلو جرامًا.. الحمولة التي تستطيع السيارة حملها.

التصميم الداخلي للسيارة «بيك آب EM»

- تزود السيارة بنظام ملاحي متطور.

- تحتوي السيارة على تكييف هواء.

- تشتمل على ساعة رقمية.

- تضم شاشة وراديو وmp5.

- تحتوي على كاميرا خلفية.

- تضم جهاز بلوتوث.

- عجلة قيادة متعددة الوظائف.

- حامل أكواب.

- مساحة تخزين داخلية.

- زجاج كهرباء.

- Usb شاحن.

- تحكم كهربي في المرايات الخارجية.

نظام التعليق والإطارات

- الأمامي: تعليق مزدوج مستقل.

- الخلفي: سوست ورقية.

- الإطارات: 265- 65 R17.

مواصفات الأمان

- نظام فرامل مانع الانزلاق ABS.

- نظام توزيع قوة الفرامل EBD.

- قضبان فولاذية بالأبواب للحماية.

- يُمكن أن تزود بوسادتين هوائيتين بصفة اختيارية.

خزانات الوقود

- 2 أسطوانة غاز سعة 170 لترًا تقطع مسافة 350 كيلو مترًا.

- تانك بنزين سعة 35 لترًا يقطع مسافة 300 كيلو متر.

استهلاك السيارة للوقود

- تستهلك السيارة 11.8 متر مكعب غاز طبيعي لكل 100 كيلو متر.

- 12.3 لتر تستهلكها السيارة من البنزين في كل 100 كيلو متر.