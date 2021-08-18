«السيدة زينب» السر وراء ظهور دينا بالحجاب

أثار ظهور الفنانة دينا بالحجاب، في مجموعة من الصور التى نشرتها عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل بين متابعى الفنانة الاستعراضية، حيث توقع بعض المتابعين ارتدائها الحجاب، وبخاصة بعد تعليقها على الصور قائلة: «قريبا».

وتسأل الجمهور على سبب ارتداء الفنانة دينا الحجاب، حيث قالت إحدى المتابعات: «ده فيلم ولا مسلسل ولا برنامج ديني»، بينما علقت الفنانة بدرية طلبة على الصورة، قائلة: «الله يا حبيبتي ربنا يكرمك ويسعدك.. ياريت كل الناس تشوف قلبك كله خير أد ايه».

تعرف على سبب ظهور الفنانة دينا بالحجاب

وجاء ظهور دينا بالحجاب، ضمن كواليس تصوير مسلسلها الجديد «السيدة زينب»، في مدينة الإنتاج الإعلامي، والذى يشاركها في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم أحمد وفيق، سوسن بدر ومحمود عبد المغني، وهو عمل اجتماعي ينتمى لنوعية المسلسلات الطويلة 60 حلقة، من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قالت الفنانة الاستعراضية دينا: إنها لم تكن تتخيل أن تثير الصورة تلك الضجة بعد نشرها، مؤكدة أن دورها في المسلسل مختلف تماما عن الأدوار التي قدمتها على مدار مشوارها الفنى.

ليست المرة الأولى.. «الطوفان» و«العمرة» وراء ظهور دينا بالحجاب

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة دينا بالحجاب في أعمالها الدرامية والسينمائية، حيث ظهرت فى مسلسل «الطوفان»، حيث قدمت خلال العمل شخصية «وفاء»، حيث أثارت صورتها بالحجاب جدل أيضا وقت نشرها فى 2017.

كما نشرت الفنانة الاستعراضية صور لها بالنقاب وأخرى بالحجاب أثناء أداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، في 2019، حيث ظهرت في أول صورة لها وهي ترتدي نقاب أبيض وعباءة فضفاضة، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «صباح الخير.. اللهم عمرة».

وخلال رحلتها إلى المملكة العربية السعودية نشرت مجموعة من الصور أثناء تواجدها في المدينة المنورة، حيث كانت ترتدي حجاب وعباءة سوداء فضفاضة ووشاح أخضر.