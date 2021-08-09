دينا: ألغيت تصوير مسلسلي لحضور جنازة «دلال».. وإيمي ودنيا بناتي من الآن

أبدت الفنانة دينا حزنًا بالغًا بسبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، أمس الأول السبت، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا، لاسيما أن الأخيرة كانت بمثابة أم لها ولغيرها من زميلاتها داخل الوسط الفني.

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أصرت على حضور مراسم جنازة ودفن دلال عبدالعزيز، أمس الأحد، رغم ارتباطها بتصوير دورها في مسلسل «السيدة زينب»، إذ استأذنت المخرج محمد النقلي في المشاركة بالجنازة والعودة لاستكمال تصوير دورها.

وأوضحت أن مشهد بكاء دنيا وإيمي علي والدتهما كان «يقطع القلب»، بحسب وصفها، خاصة أنها فقدت والدهما ووالدتهما بشكل متتال في أسابيع عدة.

وشددت دينا على أنها ستتعامل مع دنيا وإيمي كبنتين لها، لأنها تحبهما على المستويين الشخصي والفني، فضلا عن عدم إنجابها لبنات في حياتها العادية.

صلاح عبد الله يطالب بالدعاء لـ دلال عبد العزيز

وفي سياق متصل، طالب الفنان صلاح عبد الله جمهوره بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز، بالرحمة بعدما دُفنت أمس بجوار زوجها الفنان سمير غانم، وكذلك الدعاء بالصبر والسلوان لبناتها دنيا وإيمي.

وكتب عبد الله عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، قائلًا: «للي إتجدد جوّاه الأمل في الحياة بأمر الله وكانت دعواتكم الصادقة الكريمة هى دُعامات شرايينه، يسألكم في هذا الفجر الطيب المبارك الفاتحة والدعاء لأختي الطيبة دلال عبد العزيز».

وأضاف، «الدعاء لـ (دنيا وإيمي) ربنا يصبرهم ويقدرهم على تجاوز محنة فراق الأب والأم وكل عام وأنتم جميعاً في أفضل صحة وأحسن حال.. وأدامَ الله بيننا التواصل الطيب والمحبة والتسامح».