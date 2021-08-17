أول تعليق من دينا عن ارتدائها الحجاب: «السيدة زينب» السبب

كشفت الفنانة دينا كواليس صورها بالحجاب التي نشرتها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، التي اكتفت بالتعليق عليها «انتظروني»، ما أثار تكهنات جمهورها حول ارتدائها الحجاب في حياتها العادية.

دينا تكشف كواليس ارتدائها الحجاب

وقالت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه الصور تأتي في إطار دورها بمسلسل «السيدة زينب» الذي تواصل تصويره حاليا بمدينة الإنتاج الإعلامي، مضيفة أنها لم تتوقع الضجة حول الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت دينا ما تردد من أنباء بشأن ارتدائها الحجاب في حياتها العادية.

وفي السياق ذاته، أكدت دينا أن دورها في مسلسل «السيدة زينب»، مختلف تماما عن سابق أدوارها، لافتة إلى أن مسلسلها يحمل بعدا دينيا في طيات أحداثه، لكنها تحفظت على ذكر أي تفاصيل بشأنه في الوقت الحالي.

مسلسل السيدة زينب

ويشارك في بطولة «السيدة زينب» سوسن بدر، أحمد وفيق، ريهام سعيد، أشرف عبدالغفور، سامي مغاوري، محمود عبدالمغني، حسام داغر وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

فيلم سقراط ونبيلة

يذكر أن دينا تنتظر عرض فيلمها الجديد سقراط ونبيلة والذى تشارك فيه بجانب أشرف عبد الباقي وسامى مغاورى وأحمد فتحى ومحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين.

وهذا العمل يعود من خلاله الفنان أشرف عبد الباقي الى السينما بعد غياب دام لعدة سنوات، وخلال العمل يناقشون قضايا أزمة التواصل ما بين الآباء والأمهات وأبنائهم من الجيل الجديد واختلاف وجهات النظر والتفكير بينهم.