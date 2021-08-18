بلاغ يتهم أدمن صفحة بتويتر بنشر فيديوهات مخلة وتصوير الفتيات من الخلف

تقدم مؤسس حملة تطهير المجتمع، المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد شاب دشن صفحة تدعى «عنتيل السيدات» ينشر من خلالها الفيديوهات المخلة على منصة «تويتر».

وأضاف فرحات، في دعواه، أن «الشاب أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملت اسم (عنتيل السيدات)، حيث يبث مقاطع إباحية ومحتوى خادشا للحياء العام، ونشر على حسابه الوهمي مقاطع فيديو لسيدات وفتيات صورهن خلسة من الخلف أثناء سيرهن في الشارع عبر حسابه بتويتر».

وطالب فرحات بتتبع الحساب وسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

عقوبة نشر الفيديوهات المخلة ومشاركتها على منصات السوشيال ميديا

وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، إن نشر مقاطع الفيديو على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، يتحقق فيه أركان جريمتي صناعة ونشر فيديو خادش للحياء.

وأضاف أحمد أن من يعيد نشر الفيديوهات المسيئة والخادشة للحياء يعتبر شريكا ومتدخلا بالفعل ومعرضا للمساءلة القانونية أيضا، لذلك في حالة وصول فيديوهات مخلة بالحياء لأي شخص عليه تجنب إعادة نشر هذه الفيديوهات.

وأكمل: تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن (كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه).

تصوير السيدات من الخلف

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على موظف في الجمارك بمطار القاهرة بتهمة تصوير السيدات من الخلف، بعد أن كشفته سيدة خلال عودتها من دبي.

وبتفتيش هاتفه تبين وجود مجموعة من الصور لتلك السيدة وأخريات فألقي القبض عليه من قبل جهات الأمن وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة تصوير السيدات من الخلف بهدف تحقيق مصلحة جنسية.