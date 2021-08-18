ثروة 100 مليون من اللبان.. تفاصيل مداهمة مصنع ترامادول بالعاشر

فى مخزن داخل مبنى تحت الإنشاء، بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، أنشأ عاطلان مصنعا لإنتاج الأقراص المخدرة، واستعانا بمسجل خطر لإدارته، وتشغيله، تحت ستار تصنيع اللبان، وحلوى الأطفال، وتمكنوا من إداراة أموال بقيمة 100 مليون جنيه خلال عام واحد فقط.

البداية من الرمل

تفاصيل القضية كما كشفتها تحريات الإداة العامة لمكافحة المخدرت، ذكرت أن القضية واحدة من أهم قضايا ضبط عصابات تصنيع المخدرات فى الفترة الأخيرة، والتى بدأ العمل عليها منذ حوالى شهر تقريبا عندما تم ضبط تاجرى مخدرات ، أغرقا منطقة الرمل بالإسكندرية بالمخدرات، وخاصة أقراص الكبتاجون المخدر.

فريق من الأمن الوطني والأمن العام

تولى فريق عمل من قطاعى الأمن العام، والأمن الوطنى تعقب المتهمين، حيث تم ضبطهما أثناء استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بحوزتهما 60 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبمواجهتما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة والهاتفان في النقل والترويج.

اعترافات عن المصدر

اعترف المتهمان خلال التحقيقات عن مصدر الأقراص المخدرة بحوزتهما، اعترفا بحصولهما عليها من شخصين، وإعداد المتهمين وتجهيزهما مصنع لإنتاج العقاقير المخدرة، وتوفير المواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيع وإنتاج تلك العقاقير، وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين والترويج لتجارتهما غير المشروعة، مُتخذين من أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

مصنع مخدرات

جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبرفقتهما مسجل خطر مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وضبط بحوزتهم 450 كيلو جرام عجينة للأقراص الكبتاجون المعدة للكبس، 100 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، 35 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية لمخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الآيس، وأدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، وكمية من المواد الخام الخاص بالتصنيع و9 هاتف محمول و3 سيارات، وتبين أن المضبوطات قيمتها 40 مليون جنيه.

100 مليون جنيه

اعترف المتهمون بتصنيع العقاقير المخدرة، تحت ستار تصنيع اللبان، لترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم غير المشروع والهواتف المحمولة والسيارة للاستخدام فى عمليات النقل والترويج، وأن حصيلة أرباحهم تقترب من 100 مليون جنيه، تمت إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات.