ضبط 4 آلاف قرص «ترامادول» وألف كبسولة «بانيكا» بصيدلية في الدقهلية

شنت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالدقهلية، بالاشتراك مع مباحث المخدرات بالدقهلية اليوم، حملات تفتيشية مكثفة على صيدليات بمدينة المنصورة، ضبطت خلالها كميات كبيرة من الأدوية المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.

وخرجت الحملة بتعليمات من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين، موجها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء.

وتشكلت حملة من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة، بالاشتراك مع مباحث المخدرات بالدقهلية، وبالمرور على إحدى الصيدليات بالمنصورة أسفر التفتيش عن العثور على عدد 4205 قرص ترامادول مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية، وهي أدوية جواهر مخدرة بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، و1080 كبسولة «بانيكا» وهي أدوية جدول سموم بدون فواتير، بالإضافة إلى وجود 5 أصناف جدول ثاني سموم بدون فواتير.

وحررت مباحث المخدرات الأصناف المضبوطة، وحُررت المحاضر اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وشدد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهريب والإتجار غير القانونية.

وفي حملة أخرى، ضبطت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالدقهلية، اليوم، كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وأدوية غير مصرح بتداولها في الأسواق في حملة للتفتيش الصيدلي بالدقهلية والعلاج الحر بمركزين غير مرخصين بمدينتي المنصورة وطلخا، وضبطت خلالها حوالي 2360 صنف مستلزمات طبية ما بين أصناف منتهية الصلاحية وأصناف مسجلة بمكان غير مرخص.

وأسفر المرور على المركزين العثور على أدوية جدول مؤثرة علي الحالة النفسية وبدون فواتير بشقة غير مرخصة أسفل مركز للخصوبة بشارع قناة السويس، وأدوية خاصة بالمستشفيات فقط طبقا للكتاب الدوري «1 لسنة 2012»، وأدوية تحتوي على مادة الرانتيدين، مخالفة للمنشور 38 لسنة 2019، ووجود محل مستلزمات طبية غير مرخص بمدينة طلخا، يحتوي على حوالي 2060 صنف وكلها مستلزمات طبية مسجلة ولكن موجودة في مكان غير مرخص.