رانيا يوسف تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلنت الفنانة رانيا يوسف تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس «كورونا»، حيث نشرت يوسف صورة لها وهي تتلقي اللقاح عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات «انستجرام».

نشاط فنى للفنانة رانيا يوسف

وانتهت الفنانة رانيا يوسف من عرض مسلسلها الأخير «الحرامي» الجزء الثاني، المكون من 10 حلقات فقط، على أحد المنصات الإلكترونية «شاهد»، وكانت حققت نجاحاً بعدما عرض الجزء الأول منه، حيث تدور أحداثه في إطار «لايت اجتماعي»، حول أسرة يدخل بيتها حرامي من أجل السرقة ولكن كل شئ يتغير رأساً على عقب بمجرد أن يحب ابنتهم.

رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسل «المماليك»

بينما تواصل رانيا يوسف تصوير باقي مشاهدها فى مسلسل «المماليك»،الذى تدور أحداثه في العصر الحديث، حول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون في كثير من المشكلات، ويسيطرون على من حولهم.

أخر أعمال الفنانة رانيا يوسف

كانت يوسف شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، بجانب عمرو سعد ومصطفى شعبان وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ووليد فواز ومحمد التاجى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.

كما شاركت الفنانة رانيا يوسف في السباق الرمضاني بمسلسل آخر، وهو مسلسل «كل مانفترق»، الذي قام ببطولته ريهام حجاج وأحمد فهمى وعمرو عبد الجليل وآيتن عامر ومحمد الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج كريم العدل.