رانيا يوسف وجوهرة يتصدران الترند بعد رقصتهما المثيرة في الساحل.. فيديو

واصلت رانيا يوسف بصحبة جوهرة، تصدرهما ترند مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الاثنين، بعد أن جرى نشر عدد من الفيديوهات الخاصة بهما، وهما تقدمان وصلة رقص مثيرة للغاية، على أنغام أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش في مدينة الساحل الشمالي، أثناء إحدى الحفلات الخاصة، التي حضر فيها عدد كبير من الجمهور.

رانيا يوسف وجوهرة تتصدران الترند

وكان الثنائي رانيا يوسف وجوهرة، اجتمعتا في مدينة الساحل الشمالي، في إحدى السهرات الخاصة، وقدمتا سويا وصلة رقص على أنغام أغنية شهيرة لمطرب المهرجانات حسن شاكوش.

ونشرت الراقصة جوهرة بالفعل الفيديوهات الخاصة بالرقصة التى قدمتها مع الفنانة رانيا يوسف، وبمجرد نشرها لها، جرى تداولها بشكل كبير للغاية على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالفعل تصدرتا الثنائي رانيا يوسف وجوهرة ترند مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة رانيا يوسف تثير الجدل على السوشيال ميديا

وعلق الجمهور بشكل كبير على الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة رانيا يوسف، إذ أنها ظهرت بفستان أبيض مكشوف.

يذكر أن هذه المرة، ليست الأولى لجوهرة، التي تصبح فيها حديث السوشيال ميديا بسبب رقصة خلال هذا الأسبوع، لكن كانت تصدرت الترند منذ أيام، بسبب فيديو آخر انتشر لها.

وكان انتشر فيديو للراقصة جوهرة، وهي ترقص بجانب الفنانة روبي، في إحدى حفلاتها الغنائية، وتشاركا الثنائي في الرقص، وهذا الأمر جعل الفيديو يجري تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل ملوك الجدعنة

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، كانت شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة، التى شاركت في بطولته بجانب عمرو سعد ومصطفى شعبان وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ووليد فواز ومحمد التاجى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل وكل ما نفترق

كما شاركت الفنانة رانيا يوسف في السباق الرمضاني بمسلسل آخر، وهو مسلسل وكل مانفترق، الذي قام ببطولته ريهام حجاج وأحمد فهمى وعمرو عبد الجليل وآيتن عامر ومحمد الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج كريم العدل.