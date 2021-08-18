عصام إمام: «الزعيم عارف كويس أنه كل واحد ليه معاد هيروح فيه»

أكد المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، أن ما يتردد بشأن خوف الزعيم عادل امام الشديد من الإصابة بفيروس كورونا وبخاصة بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز مؤخرا بسببه وأن ذلك سر اختفاؤه خلال الفترة الماضية، غير صحيح، قائلا: «الكلام دا مش حقيقي خالص الزعيم عادل إمام عارف كويس أنه كل واحد ليه معاد هيروح فيه، كل اللى بيحصل دا مجرد أسباب كلنا هنمشي فى المعاد المحدد لينا».

وأضاف إمام فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، طبعا الزعيم بيعز عليه فراق أحبابه دلال عبد العزيز الله يرحمها كانت غالية علينا كلنا وكمان الفنان الكبير سمير غانم الناس كلها تعلم هو كان ايه بالنسبة للزعيم وزعل على فراقه جدا، وكمان الفنان الراحل سعيد صالح الله يرحمه عز على الزعيم غيابه أوى.

لا صحة لإصابة الزعيم بـ«كورونا»

وكان المنتج عصام إمام نفى فى تصريح سابق لـ«الوطن»، إصابة الزعيم بفيروس «كورونا» وخضوعة للعزل المنزلى حاليا، قائلا: «أنا مش فاهم بجد الناس دى بتجيب الكلام دا منين هو انتو ليه مستعجلين عليه وكل شوية شائعات مرض وتعب».

وكانت شائعة إصابة الزعيم عادل امام بفيروس «كورونا»، وخضوعه للعزل المنزلى، انتشرت بشكل كبير خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذى أقلق محبيه.

أخر أعمال عادل إمام

يذكر أن أخر الأعمال الفنية التى قدمها الزعيم عادل إمام كان مسلسل «فلانتينو»،الذي شارك فيه داليا البحيرى وحمدى الميرغنى والراحلة دلال عبد العزيز وعدد أخر من الوجوه الشابة وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.