عادل إمام ينعى دلال عبدالعزيز بصورة تجمعهما: «ربنا يصبر بناتها وأهلها»

نعى الفنان عادل إمام، عبر حسابه على «فيس بوك»، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا. وكتب عادل إمام: «البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.. ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها».

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، وسيجري تشييع جثمانها صباح غد الأحد، وفق ما أعلن الإعلامي رامي رضوان زوج ابنتها دنيا سمير غانم، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

وقال «رضوان»: «لا أراكم الله مكروها في عزيز، صلاة الجنازة على روح المرحومة حبيبتي دلال عبدالعزيز، غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، نسألكم الفاتحة والدعاء».