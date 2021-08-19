رئيس جامعة زويل: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدينة لـ75% 

أكد الدكتور محمود عبد ربه، رئيس مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا، أن مجلس المدينة أقر اليوم تخفيض الحد الأدنى للقبول ببرامج المدية ليصل إلى 75% ، بدلاً من 85% عن العام الماضي، أي بالنزول بنسبة 10% ، موضحاً أن القرار يأتي في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع الطلاب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل إنخفاض نسب القبول لشرائح و الحدود الدنيا للقبول بالكليات بالتزامن مع تدني مجاميع الثانوية العامة .

وأوضح رئيس جامعة زويل للعلوم و التكنولوجيا في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن القرار يسري على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية و مدارس المتفوقين " ستيم "، موضحاً أن بالنسبة لباقي الشهادات الاخرى العربية و العادلة فهي كما هي، دون تغيير ، لافتا إلى أن القرار يأتي بالتماشي مع تصريحات وزير التعليم العالي بانخفاض الحد الادنى للقبول 10%.

جامعة زويل : 10% تخفيض في الحد الأدنى للقبول

وتتميز الدراسة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بوجود العديد من التخصصات العلمية الحديثة التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا و كذلك متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كما أنها تتضمن الدراسة بها مسار هندسي يمنح العديد من الدرجات و التي منها درجة البكالوريوس في الهندسة لعدد من التخصصات العلمية المتقدمة منها تخصصات هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تخصيص هندسة النانو تكنولوجي، وكذلك هندسة الطيران، بالإضافة إلي هندسة البيئة ، بالإضافة إلي وجود هندسة الفضاء والمعلومات.

وأوضح رئيس مدينة زويل أن المدينة تمنح درجة بكالوريوس العلوم في أكثر من تخصص علمي متقدم، منها العلوم الطبية الحيوية ، وكذلك بكالوريوس علوم المواد، وبكالوريوس فيزياء الارض ، وكذلك بكالوريوس علوم النانو، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة بجميع القرارت الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الأعلي للجامعات الحكومية بشأن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد ١٩ خلال أعمال التنسيق و الدراسة .