مباحث المصنفات تضبط 79 ألف نسخة مطبوعات تجارية بدون تفويضات بالغربية

تمكنت مباحث المصنفات ضبط 79400 مطبوع تجاري بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، بمطبعة في الغربية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بطباعة مطبوعات طبية وغذائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المطبعة المشار إليها والتقابل مع (مالك المطبعة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (79400) مطبوع لمنتجات غذائية وطبية، وبمواجهة مالك المطبعة أقر بالمخالفات المشار إليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي علي حقوق الملكية الفكرية.