أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 19- 8-2021 مقابل الجنيه

سجلت كافة أسعار العملات في البنوك «الحكومية والخاصة»، حالة من التباين في سعر الصرف، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 19 أغسطس، في عدد من البنوك كالأهلي وبنك مصر وغيرها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، فإنها تستعرض في التقرير التالي أسعار العملات المختلفة «الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني».

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

في البداية سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، اليوم نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.48 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.43 للشراء، و21.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

أما عن سعر صرف الدولار فوصل في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وأخيرا سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووفقًا لما هو معلن بالبنوك اليوم، فسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 18.31 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، و18.27 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وفي شاشة الأسعار التي تم تحديثها اليوم بالبنوك، وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل لنحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.