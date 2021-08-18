لقاء الخميسي: مش هسيب حقي من كل اللي شتم أوسة.. «جبت آخري خلاص»

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها بصدد تحرير محاضر ضد كل من تطاول بالشتائم على زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، عقب هزيمة فريقه أمام نادي الزمالك، أمس الثلاثاء، في بطولة الدوري العام.

وأضافت «لقاء» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها ضاقت ذرعا من التجاوزات بحق زوجها، مشددة على أنها لن تترك حقها هذه المرة لأنها «جابت آخرها»، بحسب قولها.

لقاء الخميسي: مش مسموح الإساءة لعبد المنصف

وأوضحت لقاء الخميسي، أن محمد عبد المنصف خط أحمر، ليس من المسموح بالإساءة إليه بالسب والقذف، وفقا لحديثها.

وكانت لقاء الخميسي توعدت بملاحقة كل من سب أو شتم محمد عبد المنصف قانونيًا، بعد هزيمة فريقه أمام نادي الزمالك بهدف نظيف دون رد، أمس الثلاثاء، مؤكدة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن مصير كل من ستلاحقهم سيكون إما الحبس أو الغرامة المالية.

لقاء الخميسي: زوجي خط أحمر

وكتبت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «خط أحمر، أي حد تسول له نفسه إنه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف.. القانون واقف له بالمرصاد.. خلاص زمن قلة الادب والتعدي انتهى».

وتابعت خلال تدوينتها، قائلة: «بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من أي تعدي! السجن والغرامة رسالة لمسيئ الأدب والمتعديين، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق.. اتعلموا من أوسه العزيمة والإراده والإصرار والقوة والتحمل.. يمكن في يوم تنفعوا».