لقاء الخميسي تدافع عن زوجها: أوسة خط أحمر.. وزمن قلة الأدب انتهى

كعادة لقاء الخميسي، تدافع عن زوجها محمد عبد المنصف «أوسا» حارس مرمى نادي وادي دجلة الحالي والزمالك ومنتخب مصر السابق، وبدأ الهجوم على عبد المنصف، بعد مباراة فريقه مع نادي الزمالك، التي خسرها فريقه بهدف دون رد، ما يعزز فرص نادي الزمالك، في الحصول على الدوري المصري، خاصة بعد تعادل النادي الأهلي أمام نادي طلائع الجيش، ما يوسع فارق النقاط بين الأهلي عن الزمالك متصدر الدوري المصري أربعة نقاط، وأخذ العديد يهاجم محمد عبد المنصف من جمهور النادي الأهلي، بحجة أنه سبب في تفوق الزمالك وفوزه مساء أمس.

وكتبت لقاء الخميسي منشور على السوشيال ميديا، تدافع به عن زوجها قائلة: «محمد عبد المنصف خط أحمر، أي حد تسول له نفسه إنه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف، القانون واقف له بالمرصاد، خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى.. بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من أي تعدي، السجن والغرامة رسالة لمسيئ الأدب والمتعدين، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق.. اتعلموا من أوسه العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل.. يمكن في يوم تنفعوا».

وكانت لقاء الخميسي، دافعت عن زوجها في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، وقالت إن محمد عبد المنصف دائما متواجد في الفورمة، ومستواه عال، ويتدرب جيدا، ولا يترك أية مباراة، ويكون على قدر المسؤولية للنادي الذي يدافع عن مرماه، وطالبت المنتخب المصري، بضرورة ضمه، لأن مستواه عالي للغاية، وأن المسؤول عن حراسة مرمى المنتخب الوطني، لا بد التركيز مع عبد المنصف، لأنه يستحق، وأنها لا تتحدث بدافع الزوجة، لكنها تراه من أفضل الحراس الموجودين في مصر، بغض النظر عن العمر، لكنه قادر على العطاء في كل الأوقات، ومستواه في الملعب خير دليل على ذلك.

أما عن المباريات، قالت لقاء إنها تحرص على مشاهدة زوجها في كل المباريات، وتحب تذهب معه إلى الاستاد، لكنه يفضل أن تراه من التلفاز، مشيرة إلى أن عبد المنصف أيضا يشاركها فنها، وفي حفلاتها الغنائية يتواجد دائما رغم الظروف.

وتستعد لقاء الخميسي، لخوض الموسم الشتوي بمسلسل «إجازة مفتوحة» مع شريف منير ومراد مكرم.