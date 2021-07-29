لقاء الخميسي عن «إجازة مفتوحة»: يرصد قضية مجتمعية مهمة في 40 حلقة

تستأنف لقاء الخميسي، تصوير مشاهدها في مسلسل «إجازة مفتوحة»، والذي يجمعها بالفنان شريف منير، الأسبوع المُقبل، وذلك بعد فترة توقف دامت أسابيع.

وقالت لقاء الخميسي، لـ«الوطن»، إنّ المسسلسل يتناول إحدى القضايا المجتعمية المهمة، والتي تشغل بال الأسر المصرية كافة، معربة عن آمالها بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور عرضه على شاشات التليفزيون.

وأضافت لقاء الخميسي، أنّ المسلسل مكوّن من 40 حلقة، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وهشام إسماعيل، وآخرين.

لقاء الخميسي عن المسلسلات الاجتماعية: شديدة الأهمية

وأوضحت لقاء الخميسي، أنّ المسلسل يُعالج المشكلات التي يتعرض لها الأبناء، ولا سيما في سن المراهقة، والبحث عن الفرصة الثانية وعدم الاستسلام حال فقدان الشخصية لوظيفته.

وشددت لقاء الخميسي، على أهمية تقديم الأعمال ذات القالب الاجتماعي، لما لها من أهمية شديدة، وتلقى قبولًا كبيرًا عند الجمهور، ولا سيما في ظل التطور التكنولوجي الحاصل، واعتماد الكثير من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي.

لقاء الخميسي في مسلسل ضد الكسر

وكان آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مشاركتها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل ضد الكسر، حيث جسدت شخصية «نادين».

مسلسل «ضد الكسر» من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها في غيبوبة بالمستشفى.