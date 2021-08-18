ضياء عبدالخالق يعلن وفاة والدته: «دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة»

أعلن الفنان ضياء عبدالخالق، وفاة والدته، مساء اليوم الأربعاء، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، فيما يم يحدد بعد موعد الجنازة والعزاء.

وكتب الفنان ضياء عبدالخالق، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «أمي في ذمة الله.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة».

يذكر أنّ الفنان ضياء عبدالخالق، تخرج في كلية التربية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذي قضى فيه ثمان سنوات، ومن أبرز الأعمال التي شارك بها مؤخرًا، مسلسل «الاختيار».