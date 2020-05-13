ضياء عبد الخالق: زعلت على نهاية دوري في الاختيار بالحلقة الـ17

وجه الفنان ضياء عبدالخالق، لتامر مرسي، مؤسس شركة سينرجي للإنتاج الفني، الشكر على الثقة التي أعطاه إياها، للمشاركة في مسلسل "الاختيار"، الذي جسد فيه شخصية الإرهابي توفيق فريج المكنى بـ"أبو عبدالله".

وقال عبدالخالق، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، على قناة "أكسترا نيوز": "أشكر شركة سينرجي، وأستاذ تامر مرسي، وأستاذ حسام شوقي، وأستاذ فتحي إسماعيل، وكل القائمين على العملية الإنتاجية في الشركة، لأنهم أنتجوا الكثير من الأعمال الفنية العظيمة في السنوات الماضية".

وتابع: "لم أقرأ عن الشهيد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، ولكنني ركزت على توفيق فريج لأنني كنت سأجسد شخصيته، وتوفيق فريج قُتل في الحلقة الـ17، وزعلت بعدما خلصت تصوير، مش لما دوري انتهى بس، الجو الرائع الجميل في المسلسل، كل الناس بتحب بعضها".