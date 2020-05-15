ضياء عبد الخالق يوضح تفاصيل تركيب "ذقن" أبو عبد الله في "الاختيار"

عبر الفنان ضياء عبد الخالق، عن سعادته البالغة برد فعل الجمهور حول شخصية "أبو عبد الله"، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار"، والذي يعرض حالياً خلال شهر رمضان .

وقال عبد الخالق لـ"الوطن"، إن تركيب ذقن شخصية الإرهابي "أبو عبدالله" ضمن أحداث المسلسل تستغرق ما يقرب من ساعتين، خاصة أن ماكيير المسلسل يعمل على تضفير خصلتها ببعض حتى تظهر بشكل طبيعي.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.