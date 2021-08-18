نتيجة الثانوية العامة درجات وبرامج كلية الفنون التطبيقية في جامعة بنها

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، تزايدت عمليات الاستعلام والبحث عن التخصصات والدراجات العلمية التي تمنحها كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، والتي تواصل إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية، والمستمرة حتى الآن، وفق المواعيد المقررة من وزارة التعليم العالي وموقع التنسيق.

«الوطن» تستعرض الأقسام والدرجات العلمية التي تمنحها كلية الفنون التطبيقية في جامعة بنها، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خريطة الدرجات العلمية والأقسام في كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

تمنح كلية الفنون التطبيقية في جامعة بنها درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية، عقب مدة دراسة 5 سنوات أكاديمية، تبدأ بسنة إعدادية عامة لجميع الطلاب، ثم 4 سنوات تخصصية في الأقسام التالية:

- قسم الغزل والنسيج والتريكو.

- قسم طباعىة المنسوجات والصباغة والتجهيز.

- قسم تكنولوجيا الملابس والموضة.

- قسم التصميم الداخلي والأثاث.

- قسم التصميم الصناعي.

- قسم المنتجات المعدنية والحلي.

- قسم النحت والتشكيل المعماري.

- قسم الإعلان والطباعة والنشر.

البرامج المميزة للدراسة في كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

تقدم كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها برنامجًا دراسيًا متميزًا بجانب التخصصات التقليدية، وهو برنامج علوم تصميم وإنتاج الأثاث الداخلي، والهدف منه إمداد سوق العمل بالمصممين والمصنعين من خريجي الكلية، وتزويدهم بالمهارات السليمة لمواكبة التطور السريع في مجال تصميم وإنتاج الأثاث، خاصة أن الاحتياجات المجتمعية الحالية وسوق العمل تتجه نحو الاهتمام بسوق تصميم وإنتاج الأثاث، من خلال إنشاء غرف صناعة الأثاث ومدينة دمياط الجديدة للأثاث.

ويهدف ذلك لإعداد جيل من العناصر البشرية بمستويات معترف بها إقليميا، ولجذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة لعمالة مدربة بجدارة.

مجالات عمل خريج برنامج تصميم وإنتاج الأثاث بالفنون التطبيقية ببنها

يتيج برنامج تصميم وإنتاج الأثاث بكلية الفنون التطبيقية ببنها مجالات عمل للخريج في المجالات التالية:

- مدينة الأثاث الجديدة بدمياط.

- شركات تصميم الأثاث المحلية والعالمية.

- مصانع إنتاج وتنفيذ الأثاث المحلية والعالمية.

مدة الدراسة ببرنامج الفنون التطبيقية جامعة بنها المميز

مدة الدراسة في برنامج تصميم وإنتاج الأثاث المميز بالفنون التطبيقية جامعة بنها 5 سنوات، موزعة على 10 فصول دراسية بعدد وحدات دراسية معتمدة للبرنامج 170 وحدة دراسية.

شروط القيد ببرنامج الأثاث في الفنون التطبيقية ببنها

- يسمح القيد ببرنامج تصميم وإنتاج الأثاث بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها للحاصلين علي شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أو الدبلومات الفنية، ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق، أو من المحولين من الكليات الحكومية المناظرة، طبقًا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

- يقبل البرنامج الطلاب الوافدين في حالة استيفائهم لشروط الالتحاق السابقة.

- تضع الكلية قواعد عامة للقبول بحيث تكون رغبة الطالب ومبدأ تكافوء الفرص هما الأساس في قبول الطلاب بالبرامج المميزة.

- فتح باب التسجيل والتحويل بالبرنامج لطلاب الفرقة الإعدادية.

وحدات ذات طابع خاص بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

تضم كلية الفنون التطبيقية في جامعة بنها 5 وحدات ذات طابع خاص هي:

- وحدة ضمان الجودة.

- وحدة تكنولوجيات المعلومات.

- وحدة التخطيط الاستراتيجي.

- وحدة متابعة الخريجين.

- وحدة الوافدين.