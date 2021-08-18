«مزاجنجي وبصالح مراتي بدهب كتير».. 13 تصريحا لـ محمود عبدالمغني 

استضاف برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، الفنان محمود عبدالمغني بحلقة اليوم الأربعاء من البرنامج.

وخلال الحلقة، أطلق الفنان محمود عبدالمغني مجموعة من التصريحات التي تطرق فيها إلى الحديث عن والدته، وعن أعماله المقبلة، بالإضافة إلى بعض سماته الشخصية، تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

1- أجسد دكتور فلسفة بمسلسل «السيدة زينب».

2- أول أجر تلقيته عن عمل أثناء الإجازة كان 10 جنيه وأعطيتها لوالدتي.

3- كنت بكلم نفسي قدام النيل وقدام المرايه «عشان بحب التمثيل».

4- أمي كانت 100 راجل ولم تكن تستطيع القراءة ولا الكاتبة لكنها كانت تملك من الحكمة ما يوزاي شهادات كثيرة.

5- مراتي شافتني في التليفزيون، فقالت لأبوها أنا هتجوز الراجل ده.. «وقد كان».

6- وأنا بقرأ مشهد فيلم «المقام» شعرت أنه يحمل رسالة كبيرة.. «وربنا كرمني لما إني عرفت أوصلها، ومعرفتيش أنه بقى تريند بعد ما الفيلم اتعرض».

7- أول تجربة تمثيل حقيقية بالنسبة لي كانت فيلم «عبود على الحدود».

8- أنا مزاجنجي جدا وممكن أقعد كتير مشتغليش طالما دور مش هيفيد الناس.

9- بتعامل ببساطة وتواضع لأن التكبر وقع نجوم كثيرة

10- أنا الممثل الوحيد اللي مبيطلبشي «break» بأكل مع الناس.

11- لما بتخانق مع مراتي ببادر بالصلح بس ده بيكلفني دهب كتير.

12- الست أقل حاجة بتسعدها وبتبسطها.

13- فيلم «السرب» سيحدث ضجة كبيرة وقت طرحه بالسينمات.

وشهد الموسم الرمضاني المنقضي أخر أعمال الفنان محمود عبدالمغني، مسلسل «ضل راجل»، الذي شارك في بطولته رفقة الفنان ياسر جلال والفنانة نيرمين الفقي ومجموعة أخرى من الفنانين.

كما كان سجل حضور مميز بالموسم الرمضاني من عام 2020، عبر بوابة مسلسل «النهاية»، بعدما ظهر كضيف شرف على بعض من حلقات العمل الأخيرة.

مسلسل «النهاية» من بطولة الفنانين يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وإياد نصار وأحمد مجدي وسهر الصايغ وناهد السباعي.