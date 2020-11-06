محمود عبدالمغني: مكنتش عاوز أرجع ولادي المدرسة بسبب كورونا

قال الفنان محمود عبدالمغني، إن زوجته "مي" تتولى الكثير من المهام في المنزل، فيما يخص مذاكرة الأولاد والمدرسة، "أنا كنت معترض أنهم يرجعوا المدرسة في ظل كورونا، بس المدرسة واخدة احتياطاتها ومي واخدة احتياطتها".

وروى أولاد "عبدالمغني"، خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، تعاملهم في المدرسة في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث قالت ابنته "مي"، "الكمامة لما بنلبسها بتخنقنا شوية، بس غير كدة عادي، لكن الكمامة رخمة".

وقال ابنه "علي"، "المدرسة مش لطيفة خالص، فيه حد ضايقني في المدرسة دي"، وردت عليه الإعلامية منى الشاذلي موجهة حديثها لـ"عبدالمغني"، ساخرة: "ابنك ده مشكلة، أنا متأكدة أنه هو اللي عامل المشكلة مش العكس"، فردت عليها والدته: "علي زعيم عصابة".

وظهر الفنان محمود عبد المغني كضيف شرف، ضمن أحداث مسلسل "النهاية" بجوار النجم يوسف الشريف في الحلقات الأخيرة، والذي عرض في رمضان الماضي.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين.