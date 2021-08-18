الصين تتهم 43 تطبيقا إلكترونيا بنقل بيانات المستخدمين بشكل غير مشروع

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم، إدراج 43 تطبيقا إلكترونيا، بينها «We Chat» في قائمة متهمة بنقل بيانات المستخدمين بشكل غير مشروع.

وقال موقع «جادجيتس» الإلكتروني، إن هذا الإجراء يأتي في ظل قيام السلطات الصينية بمجموعة من القواعد التنظيمية بشأن بعض الصناعات، بهدف التأكد من إجراءاتها المتعلقة بخصوصية البيانات.

تسريبات لقائمة الاتصال الخاصة بالمستخدمين

وأوضح بيان لوزارة الاتصالات الصينية أن هذه التطبيقات سربت قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدمين، وبيانات خاصة بأماكن تواجدهم، بالإضافة إلى إرسال رسائل إعلانية متكررة لهم.

وأشار البيان إلى أن أحد هذه التطبيقات مملوك لشركة «علي بابا» عملاق التجارة الإلكترونية الصينية المملوكة للملياردير الصيني جاك ما، بالإضافة إلى مجموعات تطبيقات أخرى تابعة لشركة «تينسنت» القابضة الصينية للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

مهلة حتى 25 أغسطس للشركات

وأضاف البيان أن الشركات المالكة لهذه التطبيقات سيكون أمامها مهلة حتى يوم 25 أغسطس الجاري، لتصحيح هذه المخالفات، أو أنها ستتعرض لعقوبات بموجب القوانين والقواعد المنظمة في الدولة.

جدير بالذكر أن الحكومة الصينية بدأت أمس الثلاثاء في فرض مجموعة من القواعد التنظيمية لمكافحة الاحتكار في بعض الصناعات ومن بينها الصناعات التكنولوجية، حيث فرضت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين غرامة قدرها 3ر18 مليار يوان (أى ما يعادل 8.2 مليار دولار) على مجموعة «على بابا» بسبب سلوكها الاحتكاري في تنفيذ اتفاقية التعامل الحصري.

وأمرت الهيئة مجموعة «علي بابا» بالتوقف عن الأنشطة غير القانونية ودفع الغرامة، التي تعادل 4% من مبيعاتها في الصين في عام 2019.