وكيل «تعليم مطروح»: أوائل الثانوية العامة على المحافظة ستعلن اليوم

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن كشف أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 أدبي وعلمي على مستوى محافظة مطروح لم يصل بعد إلى مديرية التربية والتعليم بمطروح، من كنترول الثانوية العامة في الإسكندرية، ولم يتم الإعلان عن الأوائل حتى، مساء أمس الثلاثاء، نافيا إعلان أي نتائج رسمية وأن ما يعلن على وسائل التواصل الاجتماعي ليس بشكل رسمي ولا علاقة بمديرية التربية والتعليم به.

اليوم.. أوائل الثانوية العامة 2021 في محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أننا أرسلنا مندوبا من مديرية التربية والتعليم بمطروح، إلى مقر إدارة الامتحانات والكنترول الخاص بالثانوية العامة لمحافظة مطروح في الإسكندرية، لإحضار النتيجة، وكشوفات أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة مطروح، وسيصل اليوم الأربعاء وسيجرى إعلان النتيجة فور وصولها بشكل رسمى قائلا: «نحن ملتزمون بالورق الرسمى ولا نعمل بغير ذلك».

حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة 2021 في محافظة مطروح

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بمطروح ستتصل بجميع أوائل الثانوية العامة في محافظة مطروح لتقديم التهنئة لهم، وسيتم تنظيم احتفالية كبرى لهم في محافظة مطروح تحت رعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأسر الأوائل، لتكريمهم بشكل رسمي وتسليم شهادات التقدير والهدايا لهم، لتحفيز جميع الطلاب من المراحل التعليمية المختلفة على النجاح والتفوق في التعليم، ومساندة جميع المتميزين، ووقوفنا خلفهم، متمنين استكمال هذا التفوق في المرحلة الجامعية، خلال السنوات المقبلة محققين آمالهم وطموحاتهم في الكليات التى يرغبون الالتحاق بها، والنجاح بتفوق حتى التخرج.

جدير بالذكر أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور وفيديوهات للحديث عن أوائل الثانوية العامة 2021 في محافظة مطروح، والتى لم تعلن رسميا بعد.