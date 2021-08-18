الصحة: نستهدف تطعيم 800 ألف مواطن يوميا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إنه بحلول يوم 5 سبتمبر سوف توفر وزارة الصحة نحو 6 ملايين جرعة لقاح «فاكسيرا سينوفاك»، ما يعتبر فخرًا لكل مصري، والإنتاج المحلي مسألة أيام فقط، لافتًا إلى أنهم يستهدفون تطعيم 800 ألف في اليوم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل الوصول إلى تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام.

توفير اللقاحات

وناشد «عبدالفتاح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاحات، والذهاب إلى مراكز تلقي اللقاحات في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن الرسائل حاليًا أصبحت محددة بوقت معين منعًا للتزاحم، ويجب التعاون مع العاملين في هذه المراكز، موضحًا أنه جرى توفير اللقاحات المعتمدة للسفر، سواء جونسون آند جونسون، أو أسترازينكا.

إنشاء مركزين كبيرين

وكشف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان أنه سيتم إنشاء مركزين كبيرين للتطعيم على غرار مركز أرض المعارض، وذلك في محافظتي الجيزة والإسكندرية، لاستيعاب أكبر قدر من المواطنين، والطعوم حاليًا أصبحت متوفرة، والكميات المستوردة تتوالى.

وشدد على أن عدد المطعمين المتوقع بحلول نهاية العام، عملية تقريبية تعتمد على مراكز التطعيم، وتعتمد على توافر اللقاحات.

إجراءات مكافحة دلتا

وعن انتشار متحور دلتا في الدول المحيطة، وإمكانية وصوله إلى مصر، قال إن هناك تشديد في الإجراءات لإحكام السيطرة وترصد المرض، وفحص القادمين من الدول الموجود بها المتحور، مشددًا على أن تلقيح المواطنين إجراء مكمل، والدولة تسير فيه بوتيرة جيدة، واللقاحات كلها فعالة وآمنة ضد جميع المتحورات، وهي تعتبر طوق نجاة، ولكن لا يوجد دولة طعمت جميع مواطنيها، وطوق النجاة الأول والأخير هو إجراءات الصحة العامة وارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.

وعن زحام المصايف والرحلات والحفلات، قال: «إحنا ضد كل الأنشطة التي لا تتبع قواعد الصحة العامة، ولكن التجمعات في أماكن مفتوحة أفضل من الأماكن المغلقة»، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة في الإصابات طفيفة وليست كبيرة.