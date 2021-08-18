استشاري بجامعة الفيوم: يجب تطعيم مرضى القلب بلقاح كورونا

كشف الدكتور محمود الزيادي مدرس واستشاري جراحات القلب والصدر بكلية الطب بجامعة الفيوم، عن ضرورة حصول مرضى القلب على لقاح فيروس كورونا، خصوصاً بعد معاودة ظهور فيروس كورونا المستجد في محافظة الفيوم مرة أخرى، ما يؤشر إلى احتمال ارتفاع أعداد المصابين والوفيات مرة أخرى خاصةً بعدما ظهرت بعض حالات الوفاة بين المصابين، مُشدداً على أهمية تطعيم مرضى القلب بلقاح كورونا، ومؤكداً أنّ التطعيم آمن لهم، ويقلل من احتمالية الإصابة بمضاعفات خطيرة تتطلب دخول المريض المستشفى.

لا توجد آثار خطيرة على مرضى القلب من لقاح كورونا

وأكد مدرس واستشاري جراحات القلب والصدر بكلية الطب بجامعة الفيوم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّه جرى إجراء العديد من تجارب لقاح كورونا على مرضى القلب، ولكنها لم تُظهر أي آثار خطيرة للقاح على هؤلاء المرضى وهو ما يؤكد أنّ اللقاح آمن.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا على مرضى القلب

وأوضح «الزيادي»، أنّ الأعراض الجانبية للقاح كورونا لمرضى القلب تمثلت في الشعور بألم في موقع الحقن، والتعب والصداع، وآلام في العضلات وقشعريرة، ولكنها تستمر من 24 وحتى 48 ساعة، ويتم تخفيف حدتها بإعطاء مريض القلب المتلقي للقاح كورونا أدوية الباراسيتامول، مع نصحه بزيادة تناول السوائل.

خطورة لقاح كورونا على مرضى القلب

وأشار إلى أنّ خطورة لقاح كورونا على مرضى القلب، تتمثل في احتمالية حدوث كدمات أو تورم حول موقع الحقن بشكل طفيف لدى مرضى القلب الذين يحصلون على أدوية مضادة للتخثر مثل الوارفارين «الماريڤان»، لذلك يجب على مريض القلب إبلاغ أخصائي الرعاية الصحية قبل تلقي التطعيم بلقاح كورونا إذا كان لديهم أي رد فعل تحسسي شديد، مع تجنب التطعيم أثناء إصابة مريض القلب بحمى.

استشاري قلب: لا توجد تفاعلات بين لقاح كورونا وأدوية القلب

ولفت استشاري القلب، إلى أنّه لا يوجد أي تفاعلات بين لقاح كورونا المستجد وأدوية القلب، مُشدداً على مرضى القلب بضرورة عدم إغفال أدوية القلب قبل اللقاح وبعده، وأخذه في مواعيده.