اعرف رابط موقع وزارة الصحة تسجيل لقاح كورونا للمسافرين

استقبلت وزارة الصحة والسكان، تساؤلات عدة بشأن كيفية التسجيل عبر رابط موقع وزارة الصحة تسجيل لقاح كورونا للمسافرين، حيث أكدت الوزارة في بيان عنها، أنّ الحصول على لقاح كورونا يكون من خلال موقع وزارة الصحة تسجيل لقاح كورونا للمسافرين، وأي جهة تروج لنفسها بأنّها يمكنها تطعيم المواطنين المسافرين، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاها، كما دشّنت الوزارة خانة جديدة على رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا، لاختيار مكان التطعيم للمسافرين، كي تتمكن الوزارة من تطعيمهم خلال 72 ساعة.

رابط موقع وزارة الصحة تسجيل لقاح كورونا للمسافرين

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات حجز اللقاح على رابط موقع وزارة الصحة تسجيل لقاح كورونا للمسافرين، وجاءت على النحو التالي:

- على المواطن الدخول عبر رابط موقع وزارة الصحة تسجيل لقاح كورونا للمسافرين من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة وقسمتها الوزارة إلى 3 فئات، وهي الأطباء وكبار سن أو أصحاب الأمراض المزمنة وفئات أخرى.

- ملء البيانات المطلوبة، وتتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي أو جواز السفر وتحميل التاريخ المرضي إن وجد وصورة شخصية.

- اختيار المسافر مكان التطعيم الراغب فيه وإدخال الرقم المحمول الخاص به لإرسال رسالة خاصة برقم الطلب.

- ترسل الوزارة رسالة خاصة بموعد ومكان التطعيم خلال 72 ساعة من بدء التسجيل على رابط موقع وزارة الصحة تسجيل لقاح كورونا للمسافرين.

تطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا

وطالبت الوزارة، المواطنين بالتسجيل على موقع لقاح كورونا مصر، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، وفقا لخطة الدولة تحسبا أي موجة، وأكدت الوزارة في منشور توعوي لها، أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة.