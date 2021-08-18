تطعيم العاملين بالجهات الحكومية والمدارس والجامعات بلقاح كورونا بأسيوط

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم، اجتماعاً موسعاً بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها التوسع في تطعيم المواطنين، وكذلك العاملين بالجهات الحكومية من كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس والعاملين والموظفين، وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، باعتبارها خطوة مهمة في التصدي لهذا الوباء، وتقليل فرص الإصابة به.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وجميع رؤساء المراكز والمدن الأحياء ومديري المديريات الخدمية.

وأكد محافظ أسيوط، أن الأولوية خلال هذه المرحلة هي تطعيم العاملين في قطاع التعليم الجامعي من أعضاء هيئات التدريس والموظفين والعاملين والطلاب، وقطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس، حتى يتسنى بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار الفيروس، مع استكمال تطعيم العاملين بوحدات الجهات الإداري للدولة من المحافظة ودواوين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والأماكن كثيفة العمالة كالمناطق الصناعية والمواقف باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشددأً على أهمية استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار الفيروس.

كما ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، خطوات تسجيل العاملين بالجهات الحكومية داخل المحافظة لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، حيث وجه إلى البدء بالقطاعات التي بها عدد كبير من العاملين، مثل ديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات والأحياء والمدن، مشيرًا إلى تسخير كل الإمكانات بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات لتسهيل حصول العاملين على اللقاح، وتيسير مهمة عمل الأطقم الطبية والفرق المتحركة والثابتة.