بعد تقديم استقالته.. معلومات عن الرئيس الأفغاني أشرف غني «فيديو»

تمكنت حركة طالبان من تطويق العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، وسط مفاوضات جارية مع الحكومة المحلية لتسليم المدينة دون قتال وإجراء انتقال سلمي للسلطة، بحسب شبكة «سي إن إن».

نقلت قناة روسيا اليوم عن وسائل إعلام أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، قدم استقالته من منصبه عقب دخول قوات حركة طالبان إلى مشارف العاصمة كابل، وإعلان الحركة محاصرتها لها من جميع الاتجاهات في مشهد جديد تعيشه أفغانستان هذه الفترة.

الرئيس الأفغاني أشرف غني.. الأكاديمي ابن العائلة الغنية

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن الرئيس الأفغاني أشرف غني.

1- ولد أشرف غني في عائلة غنية من البشتون في أفغانستان في 12 فبراير 1949.

2- قضى أشرف غني طفولته في مقاطعة لوغار بأفغانستان.

3- أكمل تعليمه الابتدائي والثانوي في مدرسة الحبيبية الثانوية في العاصمة الأفغانية كابول.

4- حصل على درجة البكالوريوس في الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية في بيروت في عام 1973.

5- عاد إلى كابول في عام 1974، لتدريس الدراسات الأفغانية والأنثروبولوجيا في جامعة كابول.

6- غادر أفغانستان في عام 1977، بعد فوزه بمنحة دراسية حكومية للحصول على درجة الماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة كولومبيا في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية.

7- حصل على درجة الدكتوراه في بناء الدولة والتحول الاجتماعي من نفس المستوى وبدأ التدريس في جامعة كاليفورنيا في بيركلي عام 1983.

8- عمل في البنك الدولي لمدة 11 عاما.

9- في فبراير من العام 2002، انضم غني إلى منصب كبير مستشاري الرئيس المؤقت حامد كرزاي، كما شغل منصب وزير المالية في أفغانستان.

10- سجل كمرشح للانتخابات الرئاسية الأفغانية لعام 2009.