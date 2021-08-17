حقيقة الفيديو المتداول لهروب رئيس أفغانستان على متن طائرة بمطار كابول

أثار مشهد فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني، الكثير من التساؤلات والتكهنات؛ إذ أنه بالتزامن مع تركه أفغانستان عقب استيلاء حركة طالبان المسلحة على السلطة في البلاد، تداولت مواقع إخبارية وقنوات تليفزيونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه يصور مغادرة الأول للعاصمة كابول.

مقطع الفيديو صور خلال زيارة أشرف غني لأوزبكستان

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب»، فإن مقطع الفيديو المنشور كان قبل شهر من فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني، ويوثق زيارة أجراها الأخير إلى دولة أوزبكستان؛ إذ يظهر فيه وهو يصعد على متن طائرة تابعة لخطوط «كام إير» الجوية الأفغانية.

وبدأ انتشار مقطع الفيديو في 15 أغسطس الجاري، بالتزامن مع فرار أشرف غني من أفغانستان؛ إذ ترك سلطة الحكم فعليا لطالبان، التي وصل عناصرها إلى كابول، وسيطروا على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية.

وعلق ناشرو مقطع الفيديو، إنه «للحظة هروب الرئيس الأفغاني تاركا شعبه»، في حين أكدت المواقع الإخبارية التي نشرت مقطع الفيديو، أنها لا تعرف مدى صحة هذه المشاهد من عدمها.

وتسبب سقوط العاصمة الأفغانية كابول في خلق موجة ذعر؛ إذ احتشد آلاف الأشخاص في مطار كابول الدولي لمحاولة الهرب من الواقع الذي أصبح مفروضا عليهم في بلادهم، بعد تولي حركة طالبان المسلحة مقاليد الحكم والسيطرة على البلاد، فيما كان يستعد الغربيون لإجلاء رعاياهم.

وبالبحث اتضح أن مقطع الفيديو لا علاقة له بالتطورات الأخيرة في أفغانستان؛ إذ أظهر البحث عنه بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أنه منشور قبل نحو شهر، في 15 يوليو الماضي، تحت عنوان «زيارة أشرف غني إلى أوزبكستان»، ما يدل أنه ليس له علاقة بالأحداث الجارية.